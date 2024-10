Panorama.it - Fallimento dell’elettrico, torna il vizio della “punizione” in stile soviet

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le auto elettriche non si vendono, marchi premium come Mercedes, ma non soltanto, lamentano una carenza di domanda, ma la politica di Bruxelles continua a vivere in un mondo parallelo. L’esempio di Mercedes non è casuale: seppure sia il costruttore che ha investito meglio di tutti nel riciclo delle batterie, non può ignorare il periodo difficile per la vendita delle sue auto elettriche, registrando un crollo negli ordini dei modelli Eqb, Eqe ed Eqs. La fine di ottobre è il momento in cui vengono fatti i conti del terzo trimestre dell’anno e questi mostrano che la casa di Stoccarda da luglio a settembre ha visto ridursi gli ordini del 42% rispetto all’anno precedente, da 9.984 a 5.769 unità. Il dato è significativo perché si è concretizzato nonostante la riduzione di prezzometà per un modello come la Eqs, dopo un piccolo aumento di vendite per la Eqb da aprile a giugno.