Fabio Anobile le presunte truffe dell’atleta paralimpico | Ha convinto 4 persone a farsi dare denaro ed è sparito

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L’atleta, bronzo nel ciclismo su strada alle Paralimpiadi di Rio del 2016, «è irreperibile» da 11 mesi. Il 31enne, nella chiusura dell’indagine che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è accusato di «frode». Se non verrà rintracciato, scrive il Corriere della Sera, sarà dichiarata la sospensione del processo finché non se ne avranno notizie. Per mesi, il ciclista ha raccontato sui social di «godere di benefici nell’acquisto di beni di lusso» perché campione di livello mondiale. Per la procura, però,avrebbe utilizzato le sue vittorie per convincere «quattro, promettendo che le avrebbe facilitate nell’acquisto di oggetti esclusivi a prezzi da saldo». LeCon tale mossa,– stando al fascicolo – avrebbe intascato quasi 4 mila euro e nove orologi, di proprietà di una quinta persona.