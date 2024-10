Gaeta.it - Edy Palazzi: a Nemi il ritorno della convention ‘Il Giusto Sentiero’ il 26 e 27 ottobre

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo il successoprima edizione, torna ala‘Il, un evento organizzato dalla Federazione Provinciale di Roma Fdi su iniziativa dell’On. Luciano Ciocchetti. La consigliera Edyparteciperà nuovamente a questo importante appuntamento politico, che si terrà il 26 e 27, un luogo speciale per Edy, definita da Edyuna vera “perla dei Castelli Romani”, è molto più che una semplice località. “È la mia casa, il luogo che porto sempre nel cuore”, ha dichiarato la consigliera, esprimendo il suo legame con il comune. Partecipare alla seconda edizionein questa cornice rappresenta per lei un grande onore, e ringrazia il senatore Marco Silvestroni e il sindaco Alberto Bertucci per il loro contributo.