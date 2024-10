“E Tu Come Ci Stai”, Il Nuovo Singolo di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Fuori Oggi 24 Ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Oggi, giovedì 24 Ottobre 2024, Riccardo Ancillotti, in collaborazione con il cantautore fiorentino Jampa Capolongo, rilascia un Nuovo Singolo dal titolo “E Tu Come Ci Stai”. Questo brano è il risultato di una profonda sinergia tra i due artisti e va oltre un semplice featuring o un duetto tradizionale. Si tratta di un’opera che scaturisce dall’incontro delle loro voci e delle loro emozioni, dando vita a un’esperienza musicale intensa e condivisa. Un’Intensa Esperienza Musicale: Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Presentano il Loro Nuovo Singolo “E Tu Come Ci Stai” Il prossimo 24 Ottobre, Riccardo Ancillotti, insieme al cantautore fiorentino Jampa Capolongo, pubblicherà un Nuovo Singolo intitolato *E Tu Come Ci Stai*. Questo brano rappresenta una collaborazione tra i due artisti, senza configurarsi Come un featuring o un duetto tradizionale. Spettacolo.periodicodaily.com - “E Tu Come Ci Stai”, Il Nuovo Singolo di Riccardo Ancillotti e Jampa Capolongo Fuori Oggi 24 Ottobre Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024), giovedì 242024,, in collaborazione con il cantautore fiorentino, rilascia undal titolo “E TuCi”. Questo brano è il risultato di una profonda sinergia tra i due artisti e va oltre un semplice featuring o un duetto tradizionale. Si tratta di un’opera che scaturisce dall’incontro delle loro voci e delle loro emozioni, dando vita a un’esperienza musicale intensa e condivisa. Un’Intensa Esperienza Musicale:Presentano il Loro“E TuCi” Il prossimo 24, insieme al cantautore fiorentino, pubblicherà unintitolato *E TuCi*. Questo brano rappresenta una collaborazione tra i due artisti, senza configurarsiun featuring o un duetto tradizionale.

