“E ora sono ** loro”. Grande Fratello, avviso choc su Shaila e Lorenzo: “La pacchia è finita” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le anticipazioni per la puntata del Grande Fratello, in programma lunedì 28 ottobre su Canale 5, annunciano il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella Casa dopo la loro breve partecipazione all’edizione spagnola del Gran Hermano. I due concorrenti, dopo essere stati lontani per alcuni giorni, faranno il loro rientro pronti a raccontare ai coinquilini cosa è successo durante la loro esperienza in Spagna. Un momento particolarmente atteso sarà il confronto tra Shaila e Javier Martinez, dopo che la ballerina ha compreso di provare sentimenti per Lorenzo. Durante l’ultima puntata del reality italiano, era stato fatto credere ai concorrenti che Shaila e Lorenzo fossero stati eliminati dal pubblico. Tuttivip.it - “E ora sono ** loro”. Grande Fratello, avviso choc su Shaila e Lorenzo: “La pacchia è finita” Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le anticipazioni per la puntata del, in programma lunedì 28 ottobre su Canale 5, annunciano il ritorno diGatta eSpolverato nella Casa dopo labreve partecipazione all’edizione spagnola del Gran Hermano. I due concorrenti, dopo essere stati lontani per alcuni giorni, faranno ilrientro pronti a raccontare ai coinquilini cosa è successo durante laesperienza in Spagna. Un momento particolarmente atteso sarà il confronto trae Javier Martinez, dopo che la ballerina ha compreso di provare sentimenti per. Durante l’ultima puntata del reality italiano, era stato fatto credere ai concorrenti chefossero stati eliminati dal pubblico.

Grande Fratello - Javier Martinez sbugiarda Shaila Gatta e svela cosa è successo (davvero) tra loro sotto le coperte - Javier smettila di ribadire che “non era solo un bacetto” abbiamo capito dai pic. Per lei è lavoro, l’ha detto! Io non mi sento più di tutelarla”. Se ti devo dire che ti amo te lo dico, ma non è così. Quindi c’è. Dopo la puntata però è stato un fiume in piena svelando ulteriori retroscena su quanto accaduto con la Gatta: Le sue parole riportate da Biccy: Mi sono morso la lingua in puntata perché non volevo metterla in difficoltà. (Isaechia.it)