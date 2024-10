Nerdpool.it - Dragon Ball Daima Cambia un Dettaglio Chiave sugli Dei

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Con il lancio di, una nuova era del franchise è iniziata per celebrare il 40º anniversario di. Questa nuova serie ha apportato grandimenti, soprattutto riguardo alla nostra visione degli dei.esplora per la prima volta nella storia della serie il Regno dei Demoni, mentre Goku si prepara a intraprendere una nuova avventura alla ricerca del Re Supremo dei Demoni Gomah. L’obiettivo è annullare il desiderio espresso con le Sfere del Drago che ha trasformato lui e i suoi amici in bambini. Ma la serie ci ha già svelato anche nuove informazioni sui Kaioshin. Con l’approfondimento del Regno dei Demoni,ha rivelato quanto sia vasto questo nuovo regno. Si suggerisce che non solo esistano più mondi al suo interno, ma che il suo influsso si estenda a tutti e 12 gli universi del multiverso.