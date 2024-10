Dopo il caso Jacobelli Francesco Totti scappa a Miami con Noemi Bocchi E Ilary Blasi sfotte su Instagram

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è su tutti i giornali non per un suo ritorno al campo da calcio, e nemmeno per il divorzio (tutt’altro che chiuso) con. Il settimanale Gente lo ha pizzicato mentre usciva da un hotel con Marialuisa. La giornalista sportiva interpellata dal magazine ha confermato la frequentazione: «Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente», ha dichiarato lei, confermando un suo sì a una “liason” con il Pupone.ha tradito? Se devono parlare le foto allora parla senz’altro lo scatto girato all’esperta di gossip Deianira Marzano. L’ex capitano della Roma e la sua attuale compagnasono stati avvistati all’aeroporto di Fiumicino in partenza per, dove un torneo di padel aspetta l’ex calciatore. «Ridevano e scherzavano», riporta una fonte che lavora all’aeroporto romano a Marzano.