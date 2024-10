DAZN trasmetterà gratuitamente il campionato mondiale di Supercross FIM 2024 in tutto il mondo (Di giovedì 24 ottobre 2024) DAZN, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader al mondo, si è assicurata i diritti per trasmettere gratuitamente la stagione 2024 del FIM World Supercross Championship (WSX) ai fan di tutto il mondo. Quest’anno, DAZN trasmetterà in diretta ogni round della stagione 2024 del WSX, oltre a trasmettere gli highlights di ogni weekend di gara. La L'articolo DAZN trasmetterà gratuitamente il campionato mondiale di Supercross FIM 2024 in tutto il mondo proviene da Sport in TV. Sportintv.eu - DAZN trasmetterà gratuitamente il campionato mondiale di Supercross FIM 2024 in tutto il mondo Leggi tutta la notizia su Sportintv.eu (Di giovedì 24 ottobre 2024), la piattaforma di intrattenimento sportivo leader al, si è assicurata i diritti per trasmetterela stagionedel FIM WorldChampionship (WSX) ai fan diil. Quest’anno,in diretta ogni round della stagionedel WSX, oltre a trasmettere gli highlights di ogni weekend di gara. La L'articoloildiFIMinilproviene da Sport in TV.

