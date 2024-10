Lanazione.it - Da Vicopisano l'idea che rivoluziona il light design: l'illuminazione si fa magnetica

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Nel cuore della Toscana, a, è nata un’che stando il: l’” che diffonde luce negli spazi in modo dinamico, modulare e sostenibile. L’tore, Fabio Coianiz, è un esperto die sostenibilità ambientale ed è il creativo alla guida di Filotto, un vero e proprio laboratorio di idee dove la luce prende vita attraverso forme poliedriche e dinamiche, frutto dell'osservazione delle persone e delle loro emozioni. Il processo creativo di Fabio Coianiz e che caratterizza Filotto nasce dall’esigenza di “usare la luce” perché ognuno di noi non ha un unico bisogno di luce. Le esigenze sono molteplici e variano in base alle attività del momento, alla luce naturale che viene dall’esterno, alle proprie esigenze, ma anche ai propri stati d’animo.