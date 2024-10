Così no non è giusto Grande Fratello bufera su Yulia | il pubblico deluso dopo la scoperta

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Stanno mentendo”., piomba la segnalazione suBruschi e il fidanzato. Oltre ai continui scontri con Jessica Morlacchi ora la bella modella cubana naturalizzata italiana ha anche un altro problema da affrontare. L’accusa che sta facendo il giro del web è pesante. Nei giorni scorsi nella Casa è entrato il fidanzato Simone. Il loro incontro fa ancora parlare parecchio: “Mi fa piacere vederti – ha detto– I sentimenti, per me, sono cambiati. Avrai modo di parlare con me una volta uscita. Sai benissimo come sono fatta. Si vive a mille questa esperienza. Non è semplice. Spesso ho pensato fuori. Ci sono cose che ho dovuto smorzare per vivere questa esperienza a pieno”. Lui non l’ha presa benissimo. Leggi anche: “Togliti il nostro anello”., finalmente entra il fidanzato die la asfalta in diretta “È tutto organizzato”.