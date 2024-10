“Cosa ha fatto”. Francesco Totti, decisione improvvisa dopo lo scandalo della relazione clandestina (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marialuisa Jacobelli avrebbe confessato il flirt con Francesco Totti e lui, dopo che la notizia è esplosa, ha preso una decisione improvvisa. Il presunto tradimento ai danni di Noemi Bocchi ha scatenato i commenti sulla pagina instagram dell’ex Pupone. Si legge: “Ah Totti ma se sei un traditore serialestai da solo invece che prendere in giro chi ti sta insieme che poi ti sgamano sempre non sei nemmeno tanto furbo!!”. E ancora. >> “Oh ma Guardate chi è entrato”. Grande Fratello, tutti senza parole: la Casa esplode davanti a loro “Campione infinito sul campo da calcio ma a questo punto l’idea che sia stata Ilary Blasi quella onesta nella storia forse è vera. Pure l’altra volta Totti era sembrato un pesce fuor d’acqua quando era uscita la notizia, stavolta mi pare abbia reagito alla stessa maniera”. Con Noemi Bocchi la relazione va avanti da tre anni. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Marialuisa Jacobelli avrebbe confessato il flirt cone lui,che la notizia è esplosa, ha preso una. Il presunto tradimento ai danni di Noemi Bocchi ha scatenato i commenti sulla pagina instagram dell’ex Pupone. Si legge: “Ahma se sei un traditore serialestai da solo invece che prendere in giro chi ti sta insieme che poi ti sgamano sempre non sei nemmeno tanto furbo!!”. E ancora. >> “Oh ma Guardate chi è entrato”. Grande Fratello, tutti senza parole: la Casa esplode davanti a loro “Campione infinito sul campo da calcio ma a questo punto l’idea che sia stata Ilary Blasi quella onesta nella storia forse è vera. Pure l’altra voltaera sembrato un pesce fuor d’acqua quando era uscita la notizia, stavolta mi pare abbia reagito alla stessa maniera”. Con Noemi Bocchi lava avanti da tre anni.

