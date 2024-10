Napolipiu.com - Conte risponde a tono: “Fesserie da chi non ha mai vinto”. Frecciata a Thiago Motta?

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Le parole di Antonioin vista di Napoli-Lecce Dopo il successo in trasferta contro l’Empoli (1-0), Antonioè tornato a parlare in conferenza stampa, presentando la prossima sfida del Napoli contro il Lecce, valida per la nona giornata di Serie A. La gara si terrà domenica 26 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona, con calcio d’inizio alle ore 15.ha affrontato diverse tematiche, non risparmiando qualchee parole dirette. “Turnover contro il Lecce? Perché dovrei fare un turnover di formazione? Per me non esiste un concetto di titolari e riserve, scelgo chi mettere in campo in base alle condizioni fisiche e agli acciacchi che vedo. Domani valuterò ulteriormente e prenderò le decisioni finali, ma l’obiettivo resta sempre lo stesso: vincere e continuare a fare risultati“.