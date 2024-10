Confessione di Kate Middleton su principe Louis e fratelli (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il principe William e Kate Middleton non hanno viaggiato molto nell’ultimo anno, dopo la guarigione della principessa del Galles. Guarigione dal cancro che le era stato diagnosticato all’inizio del 2024. Questo ha significato passare più tempo con i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Ma la realtà di essere un membro senior della Famiglia Reale è che alla fine dovranno impegnarsi a fare più viaggi lontano dai loro bambini. A causa della pandemia, William e Kate hanno potuto trascorrere molto tempo con i loro figli. Inoltre, hanno avuto la possibilità di trascorrere uno o due anni a casa con loro senza viaggiare. Il principe George e la principessa Charlotte li hanno raggiunti in alcuni viaggi. Mentre il principe Louis è ancora in attesa del suo primo viaggio. It.newsner.com - Confessione di Kate Middleton su principe Louis e fratelli Leggi tutta la notizia su It.newsner.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlWilliam enon hanno viaggiato molto nell’ultimo anno, dopo la guarigione dellassa del Galles. Guarigione dal cancro che le era stato diagnosticato all’inizio del 2024. Questo ha significato passare più tempo con i loro figli, ilGeorge, lassa Charlotte e il. Ma la realtà di essere un membro senior della Famiglia Reale è che alla fine dovranno impegnarsi a fare più viaggi lontano dai loro bambini. A causa della pandemia, William ehanno potuto trascorrere molto tempo con i loro figli. Inoltre, hanno avuto la possibilità di trascorrere uno o due anni a casa con loro senza viaggiare. IlGeorge e lassa Charlotte li hanno raggiunti in alcuni viaggi. Mentre ilè ancora in attesa del suo primo viaggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

James Middleton: Una nuova vita tra famiglia e amici, il suo legame con il cane Ella - James Middleton, fratello della Principessa Kate, racconta la sua lotta contro la depressione nel libro "Meet Ella", evidenziando il supporto familiare e l'importanza del suo cane nella guarigione. (ecodelcinema.com)

Kate Middleton Regina, cosa rischia sua figlia Charlotte - Quando Kate Middleton diventerà Regina, sua figlia Charlotte potrebbe trovarsi nella scomoda situazione di non avere più un titolo ... (dilei.it)

I figli di Kate Middleton stanno già legando con il cuginetto più piccolo - Da qualche settimana, il fratello minore della principessa Kate, James Middleton, parla con i giornalisti del suo nuovo libro, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, che racconta la sua esperienza con ... (vanityfair.it)