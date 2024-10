Con la rassegna “Halloween senza zucca” incontri alternativi per ragazzi e adulti attorno al giorno dei morti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con “Passeggiate nei piccoli cimiteri” prende il via, venerdì 25 ottobre, alle 17.45 alla Biblioteca Giardino “Halloween senza zucca”, rassegna di incontri alternativi per ragazzi e adulti attorno al giorno dei morti, per provare a parlare del tabù della morte con delicatezza e creatività. La Modenatoday.it - Con la rassegna “Halloween senza zucca” incontri alternativi per ragazzi e adulti attorno al giorno dei morti Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Con “Passeggiate nei piccoli cimiteri” prende il via, venerdì 25 ottobre, alle 17.45 alla Biblioteca Giardino “”,diperaldei, per provare a parlare del tabù della morte con delicatezza e creatività. La

MiX Festival di cinema Lgbtq+ e cultura queer - a Milano la rassegna che celebra le identità senza censure. Al centro il tema della vergogna - Il concorso dei cortometraggi sarà valutato da una giuria presieduta da Margherita Ferri. Il MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, giunto alla sua 38a edizione, si terrà dal 26 al 29 settembre presso il Piccolo Teatro Strehler di Milano. Con 43 film (34 in anteprima nazionale), 12 video musicali, 3 spettacoli teatrali e 10 talk di approfondimento, la manifestazione prevede la partecipazione di oltre 80 ospiti, tra artisti, registi e scrittori. (Ilfattoquotidiano.it)

Torna la rassegna 'FoggiaFotografia : La Puglia senza confini' del FotoCineClub - Per il 13esimo anno torna ‘FoggiaFotografia’, la rassegna del FotoCineClub che porta a Foggia diversi appuntamenti con mostre, incontri con gli autori, seminari e presentazioni di libri. Si parte venerdì 13 settembre alle 18.30 presso la Galleria della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia con... (Foggiatoday.it)

Odifreddi chiude in piazza la rassegna “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione” - Si è conclusa martedì (3 settembre), in un piazzale Ceccarini gremito e con tantissime persone in piedi ad ascoltare Piergiorgio Odifreddi, la rassegna culturale “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”. Organizzata dal Comune di Riccione in collaborazione con Block 60 e... (Riminitoday.it)