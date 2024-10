Come comportarsi con un cane preso al canile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lasciare che esplori il nuovo ambiente, offrirgli riposo e momenti di relax, rispettare i suoi tempi: questi sono i primi importanti passi da compiere con un cane adottato in canile. Ogni cane ha però la sua personalità e il modo migliore di comportarsi si racchiude in due parole: pazienza e rispetto. Fanpage.it - Come comportarsi con un cane preso al canile Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lasciare che esplori il nuovo ambiente, offrirgli riposo e momenti di relax, rispettare i suoi tempi: questi sono i primi importanti passi da compiere con unadottato in. Ogniha però la sua personalità e il modo migliore disi racchiude in due parole: pazienza e rispetto.

