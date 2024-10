Oasport.it - Ci sarà lo sterrato al Giro d’Italia 2025? La suggestione delle Strade Bianche e il possibile percorso

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Alpotrebbero esserci dei tratti in: questo è quanto emerge in un’anticipazione svelata dal quotidiano La Nazione in vista della presentazione ufficiale del, che avrà luogo martedì 12 novembre a Roma. Secondo la testata toscana, infatti, in occasione dell’ultima tappa della prima settimana (domenica 18 maggio) si ricalcherebbe in gran parte il tracciato, ormai evento iconico che si disputa a inizio marzo. In occasione della Gubbio-Siena i ciclisti dovrebbero affrontare diversi tratti in, come quello di Colle Pinzuto. L’arrivo sarebbe in piazza del Campo dopo l’ormai celebre strappo conclusivo di via Santa Caterina.