Champions League, risultati e classifica di oggi: due top a valanga! (Di giovedì 24 ottobre 2024) Serata di Champions League valida per la terza giornata della fase campionato. In campo due italiane, l’Inter con lo Young Boys e l’Atalanta contro il Celtic. Per il resto, super vittoria del Barcellona in casa contro il Bayern Monaco per 4-1. Manchester City a valanga contro lo Sparta Praga (5-0). Cade in casa l’Atletico Madrid. Di seguito tutti i risultati di oggi di Champions League. Inter-news.it - Champions League, risultati e classifica di oggi: due top a valanga! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Serata divalida per la terza giornata della fase campionato. In campo due italiane, l’Inter con lo Young Boys e l’Atalanta contro il Celtic. Per il resto, super vittoria del Barcellona in casa contro il Bayern Monaco per 4-1. Manchester City acontro lo Sparta Praga (5-0). Cade in casa l’Atletico Madrid. Di seguito tutti ididi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges - Reijnders MVP in Champions League : le motivazioni - Milan, una doppietta storica per Tijjani Reijnders, il migliore in campo nella serata europea di San Siro contro il Bruges. (Pianetamilan.it)

Inzaghi: “Con questo campo c’erano rischi, abbiamo perso un giocatore importante” - Simone Inzaghi commenta il match e ammette che, probabilmente, il campo sintetico ha influito sull'infortunio di Augusto. Lorenzo Maria Napolitano 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 00:20) ... (informazione.it)

I capocannonieri della Champions League: Kane davanti a tutti con cinque gol - Harry Kane rimane il capocannoniere assoluto dopo il suo quinto gol nella fase campionato alla terza giornata. (it.uefa.com)

Infortunio Carlos Augusto, il nerazzurro dà forfait per Inter Juve? Le sue condizioni dopo essere uscito in Champions League - Arrivano notizie negative per Inzaghi, costretto a rinunciare anche a Carlos Augusto, che si è fermato per un problema fisico e ha chiesto il cambio durante il match di Champions League dell’Inter. (juventusnews24.com)