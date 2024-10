Can Yaman, diffuso il Trailer ufficiale de El Turco: guarda il Video (Di giovedì 24 ottobre 2024) Can Yaman è Balaban Agha nella serie tv El Turco. Ecco il Trailer ufficiale che presenta il cast, la trama e mostra l'attore Turco nei panni dell'affascinante condottiero ottomano. Comingsoon.it - Can Yaman, diffuso il Trailer ufficiale de El Turco: guarda il Video Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Canè Balaban Agha nella serie tv El. Ecco ilche presenta il cast, la trama e mostra l'attorenei panni dell'affascinante condottiero ottomano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

El Turco, rilasciato il trailer della serie tv turca con Can Yaman: ma c’è un problema - El Turco quando esce in Italia? E' passato ormai un po' bel po' di tempo, almeno più di un anno, da quando il seguitissimo attore turco Can Yaman si era ... (lanostratv.it)

Can Yaman a Cannes per presentare El Turco con un Look da vero divo! (FOTO) - Can Yaman vola a MipCom a Cannes e presenta El Turco, in onda da febbraio 2025, con un look da vero divo: ecco i dettagli. (stylosophy.it)

El Turco con Can Yaman: il trailer ufficiale - E’ stata presentata, oggi al MIPcom a Cannes, la nuova serie storica basata su una storia vera: “El Turco”. Il protagonista de “El Turco” è Can Yaman oggi, l’attore turco era a Cannes per la conferenz ... (notizieweblive.it)