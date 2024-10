Calcio: Stadio Milano. Sala "Punto svolta sarà manifestazione interesse" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il primo cittadino milanese ha parlato della situazione di San Siro Milano - Sulla questione dello Stadio Meazza "non ho altro da aggiungere fino a che, come spero, succederà una cosa che sarà il momento di svolta e cioè che le squadre faranno una manifestazione interesse". Cosi il sindaco di Milano Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Stadio Milano. Sala "Punto svolta sarà manifestazione interesse" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il primo cittadino milanese ha parlato della situazione di San Siro- Sulla questione delloMeazza "non ho altro da aggiungere fino a che, come spero, succederà una cosa cheil momento die cioè che le squadre faranno una". Cosi il sindaco di

Stadio Milano - Fontana “Restare a San Siro è la soluzione migliore” - Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della “Cerimonia della ricerca” della Fondazione Ieo-Monzino all’Università degli Studi di Milano a proposito della possibilità che Milan e Inter costruiscano un nuovo stadio nell’area di San Siro. Poi le scelte le dovranno fare i tecnici, però l’importante è che si rimanga in quella zona”. (Unlimitednews.it)

San Siro - sul nuovo stadio di Milano c’è intesa tra Milan - Inter e Governo : “Sorgerà vicino al Meazza” - A quanto si apprende, e come già anticipato da Carpani lo scorso 17 settembre dopo un incontro in Comune con sindaco e club, il vincolo sul secondo anello non sarà posto, soprattutto nel caso in cui Milan e Inter procedano all’acquisto del Meazza e del terreno limitrofo. Il governo in campo coi ministri Alessandro Giuli (Cultura) e Andrea Abodi (Sport), i dirigenti di Milan e Inter esprimono cauto ottimismo, la sovrintendenza milanese accantona l’ipotesi di vincolo sul 2° anello dal 2025, il sindaco Giuseppe Sala spera che questa sia la volta buona una soluzione. (Ilgiorno.it)

Stadio Milano - consiglieri Europa Verde : “Un accordo contrario agli impegni climatici presi” - “Proprio oggi che il Climate city contract di Milano per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2030 viene approvato da Bruxelles, a Roma il sindaco di Milano Giuseppe Sala, i club del Milan e dell’Inter e i ministri Giuli e Abodi si accordano per la realizzazione di un nuovo stadio esattamente accanto a San Siro. (Sportface.it)