Brasile: esperto, ruolo chiave BRICS nel promuovere mondo multipolare (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – Il meccanismo BRICS svolge un ruolo fondamentale nella promozione di un mondo multipolare, ha dichiarato Ronnie Lins, direttore del Centro Cina-Brasile per la ricerca e le imprese. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Brasile: esperto, ruolo chiave BRICS nel promuovere mondo multipolare Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pechino, 24 ott – (Xinhua) – Il meccanismosvolge unfondamentale nella promozione di un, ha dichiarato Ronnie Lins, direttore del Centro Cina-per la ricerca e le imprese. Agenzia Xinhua

