Botte e strattoni ai bimbi che non volevano dormire: a processo per maltrattamento la titolare di un nido (Di giovedì 24 ottobre 2024) La titolare dell'asilo nido Girotondo di Boccaleone, quartiere di Bergamo, è a processo per maltrattamento nei confronti dei piccoli: quando i bimbi non volevano dormire l'imputata dava sberle, tirava un orecchio e capelli. Tutto era stato ripreso dalle telecamere posizionate nella struttura dagli agenti della Squadra Mobile. Fanpage.it - Botte e strattoni ai bimbi che non volevano dormire: a processo per maltrattamento la titolare di un nido Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladell'asiloGirotondo di Boccaleone, quartiere di Bergamo, è apernei confronti dei piccoli: quando inonl'imputata dava sberle, tirava un orecchio e capelli. Tutto era stato ripreso dalle telecamere posizionate nella struttura dagli agenti della Squadra Mobile.

