«Banca Progetto ha dato soldi pubblici alla ’ndrangheta» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per i pm, 10 milioni di euro sono finiti a società legate alle cosche. L’istituto in amministrazione giudiziaria: «Non siamo indagati». Laverita.info - «Banca Progetto ha dato soldi pubblici alla ’ndrangheta» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per i pm, 10 milioni di euro sono finiti a società legate alle cosche. L’istituto in amministrazione giudiziaria: «Non siamo indagati».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prestiti garantiti dallo Stato ai clan - commissariata Banca Progetto - Banca Progetto, la banca digitale milanese nota per la cessione del quinto e il supporto alle PMI, è finita sotto amministrazione giudiziaria. Dieci milioni di euro sono stati concessi a società legate alla ‘ndrangheta, con garanzie statali ... (Lanotiziagiornale.it)

Banca Progetto - l’ad Fiorentino : “Siamo totalmente estranei alla vicenda” - “Confermo che non siamo commissariati. Siamo totalmente estranei alla vicenda“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Banca Progetto Paolo Fiorentino, in conferenza stampa convocata nella sede di Milano dopo il caso dell’inchiesta che ha ... (Lapresse.it)

Caso Banca Progetto - i giudici : “I soldi di provenienza statale finiti a soggetti criminali per la massimizzazione del business” - “Massimizzazione del business”. Era questa la “logica coltivata da Banca Progetto“, da oggi in amministrazione giudiziaria per ordine del Tribunale di Milano per aver permesso, tra il 2019 e il 2023, a nove società ‘ndranghetiste di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Banca Progetto "commissariata" : "Prestiti a società legate alla 'ndrangheta per oltre 10 mln€" - la replica : "Non siamo commissariati e nessuno è indagato" - La Sezione misure di prevenzione del tribunale milanese avrebbe disposto il commissariamento per la banca d'affari milanese, ma l'istituto di credito smentisce Banca Progetto sarebbe stata "commissariata". Una decisione arrivata dopo la scoperta ... (Ilgiornaleditalia.it)