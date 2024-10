Agi.it - Banca Progetto commissariata, presunti rapporti indiretti con la 'ndrangheta

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) AGI -sottoposta ad amministrazione giudiziaria dalla Guardia di finanza su delega del tribunale di Milano - Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale, per icon alcuni soggetti legati alla '. In particolare, le indagini del pm della Dda Paolo Storari avrebbero svelato come diverse società indirettamente gestite da persone vicine alla "locale" di Legnano/Lonate Pozzolo hanno beneficiato negli anni di finanziamenti erogati dallacon assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle Pmi, del mediocredito centrale accedendo cosi' agli aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19.