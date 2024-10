Ascolti tv del 23 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation prova il colpaccio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gerry Scotti è tornato su Canale 5 per l’appuntamento del mercoledì con Io Canto Generation con l’intento di salire sul podio degli Ascolti tv anche grazie a Matthew Modine super ospite. Rai 1 ha risposto con il film, Sulle ali della speranza, con Dennis Quaid. Mentre Rai 3 ha mandato in un onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il film di Rai 1, Sulle ali della speranza, ha per protagonista Dennis Quaid che si ritrova, suo malgrado, a pilotare un aereo a seguito della morte improvvisa del pilota durante il volo. Ispirato ad una storia vera, Doug White, farmacista di 56 anni, in volo con la famiglia per tornare a casa dovrà affrontare le proprie paure e, guidato via radio da un team d’emergenza, imparare a pilotare l’aereo per riportare i passeggeri a terra sani e salvi. Dilei.it - Ascolti tv del 23 ottobre, Gerry Scotti con Io Canto Generation prova il colpaccio Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)è tornato su Canale 5 per l’appuntamento del mercoledì con Iocon l’intento di salire sul podio deglitv anche grazie a Matthew Modine super ospite. Rai 1 ha risposto con il film, Sulle ali della speranza, con Dennis Quaid. Mentre Rai 3 ha mandato in un onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?. Il film di Rai 1, Sulle ali della speranza, ha per protagonista Dennis Quaid che si ritrova, suo malgrado, a pilotare un aereo a seguito della morte improvvisa del pilota durante il volo. Ispirato ad una storia vera, Doug White, farmacista di 56 anni, in volo con la famiglia per tornare a casa dovrà affrontare le proprie paure e, guidato via radio da un team d’emergenza, imparare a pilotare l’aereo per riportare i passeggeri a terra sani e salvi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv del 16 ottobre - Gerry Scotti affronta le star di Hollywood con Io Canto Generation - La procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato. Su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si è occupata di Greta Spreafico, scomparsa da oltre due anni, presentando documenti e testimonianze inedite. Mario Giordano a Fuori dal coro su Rete 4 ha parlato dell’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, tra la mancanza delle risorse necessarie e le lunghe liste d’attesa per visite e operazioni anche molto urgenti. (Dilei.it)

Ascolti tv del 9 ottobre - Marco Giallini su Rai 1 o Gerry Scotti su Canale 5 - Su Canale 5 Gerry Scotti ha presentato il primo appuntamento di Io Canto Generation 2. In studio in diretta la sorella di Denis, Donata Bergamini. Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 9 ottobre . Il principe di Roma, in prima visione su Rai 1, è ambientato a Roma nel 1829. Mentre su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato del caso di Mara Favro e di Denis Bergamini che non si è suicidato, ma è stato ucciso: dopo 35 anni la Corte di Assise di Cosenza ha condannato in primo grado la ex fidanzata, Isabella Internò, a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti. (Dilei.it)

ASCOLTI TV 4 OTTOBRE 2024 : TALE E QUALE SHOW (20 - 6%) ANNIENTA ENDLESS LOVE (14%) - QUARTO GRADO (8 - 4%) - INSEGNO (19%+21 - 4%) VS SCOTTI (18%+20 - 8%) - 91 4. 47 4. 53 22. 23 BellaMa’ – 554 6. 94 15. 50 UnoMattina – 806 17. 07 C’era Una Volta il… Novecento – 164 1. 88 + 518 3. 49 5. 55 M E D I A S E T24H – 3090 38. 29 PT – 6762 35. 86 10. 60LA7D Il Cliente – 132 0. 37Tale e Quale Show – 3147 20. 63 Tv7 – 542 9. 72 Otto e Mezzo – 1664 8. 46 Le Indagini di Sister Boniface 212 2. (Bubinoblog)