Sport.quotidiano.net - Ascoli, attesa la visita di Pulcinelli. Il patron vuole riportare serenità

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024)resta una polveriera e lo scontro salvezza di domenica contro il Pineto (avvio alle 17.30) rivestirà un ruolo fondamentale soprattutto in virtù del fatto che un eventuale successo riuscirebbe ad offrire un prezioso appiglio per tentare quanto prima una risalita dell’attuale drammatica classifica. I fatti accaduti martedì pomeriggio al centro sportivo in qualche modo hanno turbato sia la prima squadra che il settore giovanile e perun po’ dinella giornata odierna ilMassimostarebbe pensando di tornare in città per fare unaai bianconeri.