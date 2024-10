Arnautovic sbaglia il rigore, la reazione di Inzaghi al gol di Thuram è memorabile (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gesto di grande umanità e leadership da parte di Simone Inzaghi ha segnato particolarmente il finale di Young Boys-Inter, partita terminata 0-1 per i nerazzurri grazie a un gol in extremis di Marcus Thuram. GRANDE GESTO – Uno dei momenti più toccanti deli Young Boys-Inter terminata sul punteggio di 0-1, non è stato un’azione di gioco, ma un episodio che ha coinvolto Simone Inzaghi e Marko Arnautovic. Al 52? l’attaccante austriaco ha avuto l’opportunità di sbloccare il risultato con un calcio di rigore. La pressione era alta, ma il suo tentativo è stato neutralizzato dal portiere svizzero David von Ballmoos, lasciando Arnautovic visibilmente abbattuto. Dopo il rigore fallito, il giocatore è stato sostituito e si è seduto in panchina, sconsolato e perso nei propri pensieri. Nei minuti finali della sfida, però, ci ha pensato Thuram a segnare il gol vittoria. Inter-news.it - Arnautovic sbaglia il rigore, la reazione di Inzaghi al gol di Thuram è memorabile Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un gesto di grande umanità e leadership da parte di Simoneha segnato particolarmente il finale di Young Boys-Inter, partita terminata 0-1 per i nerazzurri grazie a un gol in extremis di Marcus. GRANDE GESTO – Uno dei momenti più toccanti deli Young Boys-Inter terminata sul punteggio di 0-1, non è stato un’azione di gioco, ma un episodio che ha coinvolto Simonee Marko. Al 52? l’attaccante austriaco ha avuto l’opportunità di sbloccare il risultato con un calcio di. La pressione era alta, ma il suo tentativo è stato neutralizzato dal portiere svizzero David von Ballmoos, lasciandovisibilmente abbattuto. Dopo ilfallito, il giocatore è stato sostituito e si è seduto in panchina, sconsolato e perso nei propri pensieri. Nei minuti finali della sfida, però, ci ha pensatoa segnare il gol vittoria.

