Alberto Pagani: "I nostri servizi segreti dagli Anni di Piombo al conflitto globale" (Di giovedì 24 ottobre 2024) I servizi segreti italiani sono chiamati, in questa fase storica a rispondere a un'ampia e variegata serie di minacce strategiche. Alberto Pagani: "I nostri servizi segreti dagli Anni di Piombo al conflitto globale" InsideOver.

Emanuela Orlandi - la pista di Londra e il misterioso aereo dei servizi segreti - Pietro Orlandi è tornato a parlare della 'pista inglese' nel corso della puntata di ieri de 'La Confessione' di Peter Gomez su Rai Tre. Emanuela Orlandi sarebbe stata portata a Londra a bordo di un aereo dei servizi segreti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ucraina - l’accusa dei servizi segreti della Corea del Sud : “Pyongyang invierà fino a 12mila soldati al fronte per combattere al fianco della Russia” - Tali ispezioni, secondo il National Intelligence Service sudcoreano, avrebbero visto la partecipazione di decine di ufficiali delle forze armate nordcoreane, che avrebbero anche fornito assistenza sul campo ai militari russi. Questi soldati, prosegue il rapporto, “dovrebbero essere schierati in prima linea (sul fronte ucraino, ndr) non appena avranno completato la fase di addestramento e acclimatazione”. (Tpi.it)

Carmelo Miano : Fbi - servizi segreti. Poi l’ossessione per le mail della Giustizia : ecco perché l’hacker resta in carcere - Poi, però, ci sono anche i 7 milioni di euro in criptovalute ritrovati dagli investigatori, le presunte connessioni con il “Berlusconi market”, una piattaforma punto di riferimento per qualsivoglia compravendita illegale. La Procura partenopea contesta a Miano i reati di accesso abusivo aggravato alle strutture e diffusione di malware e programmi software in concorso. (Notizie.com)