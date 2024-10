Agente della Locale e sindacalista, tutto il paese piange la scomparsa di Pasquale Maienza (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima i tanti anni di onorato servizio come Agente della polizia Locale in diversi paesi, poi il fortissimo impegno nel volontariato, per il sindacato Cisl. Chiesa gremita a Polpenazze per l’ultimo saluto a Pasquale Maienza, morto nei giorni scorsi a 85 anni per le complicanze insorte dopo una Bresciatoday.it - Agente della Locale e sindacalista, tutto il paese piange la scomparsa di Pasquale Maienza Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prima i tanti anni di onorato servizio comepoliziain diversi paesi, poi il fortissimo impegno nel volontariato, per il sindacato Cisl. Chiesa gremita a Polpenazze per l’ultimo saluto a, morto nei giorni scorsi a 85 anni per le complicanze insorte dopo una

