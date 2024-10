15enne ucciso a Napoli, Manfredi: “Bambini con la pistola è fenomeno che fa rabbrividire” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un’iniziativa all’Università Federico II, ha commentato l’uccisione del 15enne incensurato avvenuta nel corso della notte in centro a Napoli. “Sono in contatto con il Prefetto e il Questore. Sembra ci sia stata una sparatoria tra giovanissimi legati alla criminalità. Questo ci fa riflettere, non è possibile che oggi le espressioni camorristiche siano nelle mani di ragazzini di 15 anni. Un fenomeno sociale che ci fa rabbrividire che deve essere affrontato sia dal punto di vista repressivo che del controllo sociale”. Lapresse.it - 15enne ucciso a Napoli, Manfredi: “Bambini con la pistola è fenomeno che fa rabbrividire” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sindaco diGaetano, a margine di un’iniziativa all’Università Federico II, ha commentato l’uccisione delincensurato avvenuta nel corso della notte in centro a. “Sono in contatto con il Prefetto e il Questore. Sembra ci sia stata una sparatoria tra giovanissimi legati alla criminalità. Questo ci fa riflettere, non è possibile che oggi le espressioni camorristiche siano nelle mani di ragazzini di 15 anni. Unsociale che ci fache deve essere affrontato sia dal punto di vista repressivo che del controllo sociale”.

Sparatoria tra minorenni a Napoli - ucciso un 15enne - Tufano probabilmente stava scappando, ma è morto. Una sparatoria, preceduta da un inseguimento. 30 e le 2 a Napoli, secondo la pista più accreditata che emerge dalle indagini della polizia. Di pomeriggio, Emanuele lavorava da meccanico, mentre la mattina era a scuola. Uno di 17 anni, ferito a un braccio, e uno di 14 anni, con escoriazioni al viso, forse per una caduta. (Agi.it)

Ragazzo ucciso a Napoli - Nappi (Lega) : non è normale che un 15enne giri per strada di notte - . A tal riguardo va ricordato che in Campania, in interventi e servizi sociali, si spendono appena 66 euro pro capite a fronte dei 158 euro di media italiana. Nappi (Lega): “a Napoli e nel resto della regione non investono come dovrebbero in welfare, in assistenza e in progetti educativi” “Non è normale che un ragazzo di 15 anni giri alle due di notte per le strade di Napoli! È chiaro che esiste un problema serio relativo ai minori e alle famiglie che non controllano i propri figli, ma è su questo fronte che emergono le chiare responsabilità delle istituzioni locali, che a Napoli e nel resto della regione, non investono come dovrebbero in welfare, in assistenza, in progetti educativi. (Puntomagazine.it)

Sindaco Napoli : “15enne ucciso in sparatoria tra bande di giovanissimi” - “Sembra che ci sia stata una sparatoria tra due bande di giovanissimi legate alla criminalità”. Manfredi ha fatto sapere di essere “in contatto con il questore e con il prefetto” e nel pomeriggio parteciperà alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Michele di Bari alle 16. (Lapresse.it)