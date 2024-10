Young Boys-Inter, una staffetta per Barella? Il punto – Sky (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Young Boys-Inter rappresenterà una sfida dall’alto carico di tensione per i nerazzurri anche alla luce del campo sintetico in cui si giocherà il match di stasera 23 ottobre. Per quanto riguarda Nicolò Barella, avanza un’idea. LA GARA – Young Boys-Inter si disputerà oggi 23 ottobre alle ore 21 allo Stadio Wankdorf. La compagine nerazzurra dovrà fare i conti, oltre che con il turnover e con gli infortuni che stanno causando problemi non marginali a centrocampo, anche con il difficile terreno di gioco in cui avverrà la sfida di Berna. L’obiettivo principale, oltre al risultato da conseguire nell’arco dei 90 e più minuti del match, sarà quello di evitare ulteriori complicazioni in termini di problemi fisici avvertiti dai calciatori nerazzurri. In tal senso, il campo sintetico di Berna rappresenta una preoccupazione che Simone Inzaghi intende scongiurare. Inter-news.it - Young Boys-Inter, una staffetta per Barella? Il punto – Sky Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)rappresenterà una sfida dall’alto carico di tensione per i nerazzurri anche alla luce del campo sintetico in cui si giocherà il match di stasera 23 ottobre. Per quanto riguarda Nicolò, avanza un’idea. LA GARA –si disputerà oggi 23 ottobre alle ore 21 allo Stadio Wankdorf. La compagine nerazzurra dovrà fare i conti, oltre che con il turnover e con gli infortuni che stanno causando problemi non marginali a centrocampo, anche con il difficile terreno di gioco in cui avverrà la sfida di Berna. L’obiettivo principale, oltre al risultato da conseguire nell’arco dei 90 e più minuti del match, sarà quello di evitare ulteriori complicazioni in termini di problemi fisici avvertiti dai calciatori nerazzurri. In tal senso, il campo sintetico di Berna rappresenta una preoccupazione che Simone Inzaghi intende scongiurare.

