VIDEO – Milan, Rafael Leao esce dal campo senza esultare. Poi fugge da San Siro

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilvince,no. L’attaccante portoghese non ha partecipato ai festeggiamenti con i suoi compagni poi la fuga da SanC’è un caso? Sì, c’è. Inutile negarlo. Sbagliato far finta di niente. Rafa si sente più forte di altri, di tutti. Ma oggi non è così. È rimasto in panchina per novanta minuti con l’Udinese. Tra punizione e normale turnover. È rimasto insolo per un’ora in Champions League e non di più perché Paulo Fonseca non ne poteva più. Ancora una volta. E ancora una volta ha avuto ragione lui. Okafor ci ha impiegato pochi secondi a fare la differenza. Così come Chukwueze dall’altra parte del. Ma non è questo che fa un caso. Il caso, come dimostrato nelin possesso di Dailyè la non esultanza con il reato della squadra per il nuovo vantaggio. Si perchénon esulta. Alza le mani al cielo, certo.