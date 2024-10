Verdetto Sinner, annuncio sulla squalifica: è devastante (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Verdetto Sinner, annuncia sulla squalifica per il tennista azzurro. La bomba la lancia un ex collega di Jannik, uno capace di vincere tutto La decisione della Wada di ricorrere al Tas di Losanna dopo l’assoluzione di Sinner ha lasciato tutti nello sgomento. Il tennista azzurro si ritrova infatti una Spada di Damocle addosso: non sa ancora, effettivamente, quello che sarà il suo futuro. Sinner (Lapresse) – Ilveggente.itNel circuito mondiale sono tutti dalla parte di Sinner. Pochissimi invece quelli che lo hanno criticato e che hanno criticato soprattutto la scelta di non punirlo: una scelta corretta, per come è arrivata la positività e soprattutto per la quantità infinitesimale che mai e poi mai – e lo dicono gli esperti, mica lo diciamo noi – avrebbe potuto modificare quelle che sono state le prestazioni sportive del tennista azzurro. Ilveggente.it - Verdetto Sinner, annuncio sulla squalifica: è devastante Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), annunciaper il tennista azzurro. La bomba la lancia un ex collega di Jannik, uno capace di vincere tutto La decisione della Wada di ricorrere al Tas di Losanna dopo l’assoluzione diha lasciato tutti nello sgomento. Il tennista azzurro si ritrova infatti una Spada di Damocle addosso: non sa ancora, effettivamente, quello che sarà il suo futuro.(Lapresse) – Ilveggente.itNel circuito mondiale sono tutti dalla parte di. Pochissimi invece quelli che lo hanno criticato e che hanno criticato soprattutto la scelta di non punirlo: una scelta corretta, per come è arrivata la positività e soprattutto per la quantità infinitesimale che mai e poi mai – e lo dicono gli esperti, mica lo diciamo noi – avrebbe potuto modificare quelle che sono state le prestazioni sportive del tennista azzurro.

