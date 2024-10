Lanotiziagiornale.it - Una Manovra di sacrifici: tagliato anche il sismabonus

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sanità sotto finanziata, una sforbiciata crudele a ministeri ed enti con prevedibile riduzione dei servizi, tagli alle detrazioni fiscali che si traducono in un aumento di tasse, tagli agli organici di docenti e personale ausiliario della scuola, colpo di spugna sugli incentivi edilizi, e infine una beffa sulle pensioni minime. Ladel governo Meloni di 144 articoli arriva alla Camera. Capitolo detrazioni in: pagano pegno i single e chi è senza figli Per quanto riguarda le detrazioni pagano pegno i single e chi non ha figli. Scatta la stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro ma con vantaggi che crescono in base al numero dei figli. Chi ha un reddito tra i 75mila e i 100mila euro potrà portare in detrazione fino a un massimo di 14mila euro, 8mila oltre i 100mila.