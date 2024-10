Lapresse.it - Tv, dopo il no al Tg3 Ranucci tentato dal Nove

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Fabio Fazio e Amadeus il canalesta tentando anche Sigfrido. Il conduttore di Report, da tempo in polemica con l’azienda per le sue inchieste che tanto fanno arrabbiare i politici, ha avuto una proposta dal gruppo Discovery, il quale ha più volte fatto capire di essere interessato a puntare sull’informazione come nuovo core business.domenica sera riparte con la nuova stagione di Report, il suo programma di Rai3 “trattato come un pacco postale” ha detto il conduttore alquanto risentito per la mancata collocazione al lunedì in prima serata,la puntata della domenica. Ma il lunedì di Rai3 è stato assegnato a Massimo Giletti con ‘Lo Stato delle Cose’ curato da RaiCultura e per l’Approfondimento Rai è venuto meno uno spazio ambito. Negli ultimi tempi trae i vertici Rai c’è attrito.