Trovato un cadavere in Val Trompia a 1 300 metri di quota | è un uomo di 67 anni

Un 67enne è stato Trovato senza vita in Val Trompia, a Bovegno, nella mattinata del 23 ottobre. A dare l'allarme è stata un'escursionista.

