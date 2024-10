Tom Holland sulla proposta di recitare nel film di Christopher Nolan: "Una telefonata che ti cambia la vita" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'attore Tom Holland ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film diretto da Christopher Nolan ricordando la telefonata del regista. Tom Holland, durante la sua partecipazione alla trasmissione Good Morning America, ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film di Christopher Nolan. La star dei film di Spider-Man ha infatti svelato la sua reazione alla telefonata del regista, paragonandola a quella ricevuta in cui lo si informava di aver ottenuto la parte di Peter Parker. L'offerta di Nolan a Holland Rispondendo a una domanda sulle notizie relative al film diretto da Christopher Nolan, il giovane attore ha dichiarato: "Quando l'opportunità si è presentata, si è trattata della telefonata di una vita. Mi ha ricordato l'esperienza di ricevere la chiamata relativa Movieplayer.it - Tom Holland sulla proposta di recitare nel film di Christopher Nolan: "Una telefonata che ti cambia la vita" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'attore Tomha confermato il suo coinvolgimento nel prossimodiretto daricordando ladel regista. Tom, durante la sua partecipazione alla trasmissione Good Morning America, ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimodi. La star deidi Spider-Man ha infatti svelato la sua reazione alladel regista, paragonandola a quella ricevuta in cui lo si informava di aver ottenuto la parte di Peter Parker. L'offerta diRispondendo a una domanda sulle notizie relative aldiretto da, il giovane attore ha dichiarato: "Quando l'opportunità si è presentata, si è trattata delladi una. Mi ha ricordato l'esperienza di ricevere la chiamata relativa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spider-Man 4 - Tom Holland : "È un film folle - diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora” - La star di Spider-Man 4 Tom Holland ha parlato dei piani per il prossimo film, rivelando che si tratta di qualcosa di completamente diverso da Homecoming, Far From Home e No Way Home. Spider-Man 4: nuovi rumor anticipano il ritorno di un vecchio …. Ancora nulla è stato confermato ma Tom Holland ha anticipato qualcosa di nuovo sull'atteso cinecomic. (Movieplayer.it)

Tom Holland sulla proposta di recitare nel film di Christopher Nolan: "Una telefonata che ti cambia la vita" - L'attore Tom Holland ha confermato il suo coinvolgimento nel prossimo film diretto da Christopher Nolan ricordando la telefonata del regista. (movieplayer.it)

Spider-Man 4 sarà folle e diverso dagli altri film Marvel: parola di Tom Holland - Dopo la conferma delle riprese di Spider-Man 4 da parte di Tom Holland che inizieranno in estate del prossimo anno, l'attore britannico ha svelato alcuni dettagli sull'attesissimo film dell'Uomo Ragno ... (cinema.everyeye.it)

Tom Holland Conferma l’Inizio delle Riprese del Quarto Film di “Spider-Man” - Tom Holland ha recentemente rivelato che le riprese del quarto capitolo della saga di Spider-Man inizieranno nell'estate del 2025. L'attore, che ha incarnato ... (news-sports.it)