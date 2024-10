Ilnapolista.it - Thiago Motta distrutto dalla Gazzetta: “Una figuraccia. Juve umiliata, derisa, scelte non logiche del tecnico”

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024): “, tanteincomprensibili del”. Latratta lantus per quello che è, o almeno per quel che è stato nella serata di Champions contro la Stoccarda: una squadra senza né capo né coda, in balia dell’avversario, che deve ringraziare parecchi santi che non sia finita tre o quattro a zero per i tedeschi di Hoeness. Ecco l’attacco dell’articolo dell’inviato Fabio Licari: Una lezione memorabile. Uno sprofondo nascosto pietosamente dallo 0-1, non dal racconto di una. Lapiù brutta die forse oltre. Lache non ci capisce niente dal primo secondo al nono (esagerato) minuto di recupero, in balia totale dello Stoccarda.. Strapazzata. Quasi. Undici tiri in porta, un palo, quattro grandi parate di Perin più quella del rigore che illude si possa ancora pareggiare.