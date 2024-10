Tennis - Al Campionato Italiano Aspli (Associazione sportiva polizie locali d’Italia) i vigili hanno centrato un ottimo risultato. Un bronzo di prestigio per la Polizia Municipale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Polizia Municipale di Firenze si classifica terza al Campionato Italiano a squadre di Tennis, disputando 4 finali su 8 tornei e per il secondo anno consecutivo conquista il titolo femminile assoluto Sara Alessandrini. Quattro finali su otto tornei e un titolo portato a casa. È questo il risultato con cui la Polizia Municipale biancorossa si è guadagnata con onore il gradino più basso del podio nell’edizione numero 53 della rassegna nazionale di Tennis dell’Aspli (Associazione sportiva polizie locali d’Italia) svoltosi nella splendida cornice di Palermo. La compagine fiorentina, capitanata da Federico Ignesti, fortemente rimaneggiata, ottiene comunque un piazzamento che alla viglia non era certo scontato. Sport.quotidiano.net - Tennis - Al Campionato Italiano Aspli (Associazione sportiva polizie locali d’Italia) i vigili hanno centrato un ottimo risultato. Un bronzo di prestigio per la Polizia Municipale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ladi Firenze si classifica terza ala squadre di, disputando 4 finali su 8 tornei e per il secondo anno consecutivo conquista il titolo femminile assoluto Sara Alessandrini. Quattro finali su otto tornei e un titolo portato a casa. È questo ilcon cui labiancorossa si è guadagnata con onore il gradino più basso del podio nell’edizione numero 53 della rassegna nazionale didell’) svoltosi nella splendida cornice di Palermo. La compagine fiorentina, capitanata da Federico Ignesti, fortemente rimaneggiata, ottiene comunque un piazzamento che alla viglia non era certo scontato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennis - seconda sconfitta per il Ct Vela Messina nel campionato di serie A1 - Il Ct Vela Messina ha ceduto (5-1) l’intera posta in palio al Tc Crema, incassando la seconda sconfitta di fila, nell’incontro valido per la 3^ giornata del campionato di serie A1 di tennis. Assente Fausto Tabacco, impegnato in Tunisia nell'Itf di ... (Messinatoday.it)

ata battisti trento nel campionato di tennis in a1 maschile è nel girone di ferro - E’ un girone di ferro quello dell'Ata Battisti di Trento che sta disputando l'A1 maschile. Dei 4 gironi del massimo campionato italiano di tennis a squadre, l’Ata Battisti è capitata proprio nel peggiore. Con i campioni in carica del Vela Messina ... (Trentotoday.it)

Tennis - iscrizioni ancora aperte per il campionato provinciale Csi - Parte a breve il quarto campionato provinciale di tennis organizzato dal Csi di Piacenza. Fino al 20 ottobre è possibile iscriversi nelle categorie previste: singolare maschile amatori ed Open, singolare femminile Open, doppio femminile, doppio ... (Ilpiacenza.it)