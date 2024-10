Spider-Man 4: Tom Holland conferma che le riprese inizieranno presto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attore di Spider-Man, Tom Holland, non si è risparmiato nel fare dei piccoli scherzi a Spider-Man 4 della Marvel, un film che tecnicamente non è stato ancora annunciato dai Marvel Studios o dalla Sony Pictures. Recentemente la star ha raccontato di aver letto l’ultima bozza della sceneggiatura del sequel, aggiungendo che “gli ha acceso un fuoco” e di quanto si sia emozionato leggendola insieme a Zendaya. I fan della Marvel hanno atteso con ansia notizie sul film e, dopo aver appreso che Tom Holland è destinato a recitare nel nuovo film di Christopher Nolan, molti si sono chiesti quando il film sarebbe stato realizzato. Fortunatamente, lo stesso Holland ha confermato la notizia. In occasione di un’apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, il conduttore ha naturalmente sollevato il tema di Spider-Man 4. Nerdpool.it - Spider-Man 4: Tom Holland conferma che le riprese inizieranno presto Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attore di-Man, Tom, non si è risparmiato nel fare dei piccoli scherzi a-Man 4 della Marvel, un film che tecnicamente non è stato ancora annunciato dai Marvel Studios o dalla Sony Pictures. Recentemente la star ha raccontato di aver letto l’ultima bozza della sceneggiatura del sequel, aggiungendo che “gli ha acceso un fuoco” e di quanto si sia emozionato leggendola insieme a Zendaya. I fan della Marvel hanno atteso con ansia notizie sul film e, dopo aver appreso che Tomè destinato a recitare nel nuovo film di Christopher Nolan, molti si sono chiesti quando il film sarebbe stato realizzato. Fortunatamente, lo stessohato la notizia. In occasione di un’apparizione al Tonight Show con Jimmy Fallon, il conduttore ha naturalmente sollevato il tema di-Man 4.

