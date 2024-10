Spari contro stabilimento balneare a Portici: arrestato l’autore dei colpi di pistola (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di Portici, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro il “Lido Arturo” di via Nuovo Macello. L’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano impegnati in lavori di ristrutturazione, generando preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, sono intervenute rapidamente, riuscendo a identificare e arrestare il sospettato, il quale ora si trova dietro le sbarre a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli. L’operazione e l’arresto del sospettato Il tempestivo arresto del presunto tiratore è stato possibile grazie a un’accurata indagine condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano. Gaeta.it - Spari contro stabilimento balneare a Portici: arrestato l’autore dei colpi di pistola Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità di, dove alcunidisono stati esplosiil “Lido Arturo” di via Nuovo Macello. L’incidente è avvenuto mentre i lavoratori erano impegnati in lavori di ristrutturazione, generando preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona. Le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, sono intervenute rapidamente, riuscendo a identificare e arrestare il sospettato, il quale ora si trova dietro le sbarre a seguito di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli. L’operazione e l’arresto del sospettato Il tempestivo arresto del presunto tiratore è stato possibile grazie a un’accurata indagine condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano.

