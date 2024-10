Sport.quotidiano.net - Rugby serie A. Fiorini: passi avanti ma niente punti. Coach Martino: "A Valpolicella segnali di ripresa»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaPesaroguadagna un punto. Al termine di un match combattuto i kiwi giallorossi si accontentano del punto di bonus difensivo. Èinfatti ad aggiudicarsi la vittoria della seconda giornata del campionato diA: 31-24. Come con Casale laPesaro, nonostante la bella prestazione, si deve accontentare del solo punto di bonus difensivo. Una partita equilibrata che ha visto le due squadre sorpassarsi a vicenda numerose volte. "È stata una sfida strana, che ci ha visto essere dominanti, ma anche commettere falli che hanno regalato– il commento a fine partita delMarcelo–. Ogni mischia chiusa si è trasformata in un calcio per noi".