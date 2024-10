Roman Polanski non sarà più processato a Los Angeles per il presunto stupro di una minorenne

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)nonpiùa Losper ildi unanonpiùa Losil prossimo anno per ildi unanel 1973. L’avvocato del regista, Alexander Rufus-Isaacs, ha dichiarato martedì all’agenzia di stampa francese AFP che il caso è stato “risolto in estate con reciproca soddisfazione delle parti e ora è stato formalmente archiviato”.avrebbe dovuto affrontare il processo nell’agosto 2025. Gloria Allred, l’avvocato dell’anonimo querelante, ha confermato a Variety che “le parti hanno concordato un accordo sulle richieste di risarcimento con reciproca soddisfazione”. Variety ha contattato Rufus-Isaacs per ulteriori commenti.