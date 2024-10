Gaeta.it - Provvedimento di ammonimento per stalking a carico di un universitario ad Ancona

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente decisione del Questore didi emettere undipernei confronti di un venticinquenne studenterisalta l’importanza della protezione delle vittime di violenza e atti persecutori. Secondo le informazioni riportate, il giovane ha messo in atto comportamenti intimidatori nei confronti della sua ex fidanzata, una ventenne che aveva condiviso con lui anche un alloggio. La situazione ha sollevato preoccupazione sia tra esperti di diritto che tra le autorità locali, evidenziando la necessità di offrire supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità . La dinamica della relazione e la rottura del legame Il giovane e la sua ex fidanzata avevano avviato una relazione che è durata circa un anno, durante il quale hanno condiviso anche la vita quotidiana in un appartamento.