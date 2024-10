Perché Shaila e Lorenzo non sono nella casa del Grande Fratello, quando tornano, bomba su Javier (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Colpo di scena durante la diretta del GF del 21 ottobre 2024: Shaila e Lorenzo non sono più in Italia Se ti stai chiedendo Perché Shaila e Lorenzo non sono nella casa del Grande Fratello forse non hai seguito la diretta di lunedì 21 ottobre 2024. Inizialmente Alfonso Signorini ha fatto creder Ilgiornaleditalia.it - Perché Shaila e Lorenzo non sono nella casa del Grande Fratello, quando tornano, bomba su Javier Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Colpo di scena durante la diretta del GF del 21 ottobre 2024:nonpiù in Italia Se ti stai chiedendonondelforse non hai seguito la diretta di lunedì 21 ottobre 2024. Inizialmente Alfonso Signorini ha fatto creder

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Grande Fratello” - Shaila Gatta fa la sua scelta tra Lorenzo e Javier - News tv. “Basta mentire”: “Grande Fratello”, Shaila fa la sua scelta tra Lorenzo e Javier – Shaila Gatta sembra aver cambiato idea un’altra volta. L’ex velina di “Striscia la notizia”, volata al Gran Hermano con Lorenzo Spolverato, ha avuto un ... (Tvzap.it)

Shaila e Lorenzo show al GF spagnolo : Javier e Helena presi in giro - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono sbarcati all'interno della casa del Grande Fratello spagnolo (QUI tutti i dettagli sul loro ingresso). In men che non si dica, si sono ambientati e hanno iniziato a chiacchierare con gli inquilini del Gran ... (Tvpertutti.it)

Grande Fratello - Shaila e Lorenzo sempre più vicini : "Lui mi fa sentire una 16enne..." [VIDEO] - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, complice la loro permanenza al Grande Hermano lontano dagli altri inquilini del Grande Fratello, sono sempre più vicini. L'ex velina ha confessato che per lui ha sempre provato una trasporto diverso e che si è ... (Comingsoon.it)