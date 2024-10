Nuovo campo di calcio per i giovani del quartiere milanese di Baggio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Un Nuovo campetto da calcio è ora a disposizione dei ragazzi di Baggio, quartiere della periferia ovest di Milano: merito dell’impegno congiunto delle Fondazioni Snaitech, Milan e Costruiamo il Futuro, che hanno costruito in meno di 150 giorni lo spazio sportivo all’interno dell’Oratorio della Madonna dei Poveri, che ha in don Davide Baschirotto il parroco e punto di riferimento. “In gioco per il Futuro” è il nome dell’iniziativa, raccontata nel corso dell’inaugurazione della struttura. f11/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Nuovo campo di calcio per i giovani del quartiere milanese di Baggio Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Uncampetto daè ora a disposizione dei ragazzi didella periferia ovest di Milano: merito dell’impegno congiunto delle Fondazioni Snaitech, Milan e Costruiamo il Futuro, che hanno costruito in meno di 150 giorni lo spazio sportivo all’interno dell’Oratorio della Madonna dei Poveri, che ha in don Davide Baschirotto il parroco e punto di riferimento. “In gioco per il Futuro” è il nome dell’iniziativa, raccontata nel corso dell’inaugurazione della struttura. f11/fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

