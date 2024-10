Milan, Pulisic e il dato che lo accomuna a Di Maria (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Secondo quanto evidenziato da Opta, Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Secondo quanto evidenziato da Opta, Christianè il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - Pochi minuti dopo è Pulisic, servito da Leao, ad avere l’occasione per il vantaggio, ma Mignolet para di piede. Inizio subito aggressivo per il Milan, che prova a imporre il proprio ritmo, ma le prime occasioni sono del Bruges. Il Milan nel secondo tempo riparte da dove aveva lasciato. La reazione rossonera è rabbiosa e affidata ancora a Theo Hernandez, che però calcia largo in diagonale. (Seriea24.it)

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. I rossoneri trionfano 3-1 a San Siro Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il […]. (Sbircialanotizia.it)

Milan - prima vittoria in Champions : Pulisic e la doppietta di Reijnders stendono il Bruges - I rossoneri smuovono così la loro classifica e raggiungono proprio il Bruges a quota tre punti. Inutile il momentaneo pareggio di Sabbe. Decisivo il gol di Pulisic, nel primo tempo, e la doppietta nella ripresa di Reijnders. . (Adnkronos) – Il Milan festeggia la prima vittoria della sua stagione in Champions League battendo il Bruges 3-1. (Webmagazine24.it)