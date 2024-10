Rompipallone.it - Milan, addio Leao: il nuovo indizio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo-Bruges, si discute ancora di Rafael: i rossoneri vincono senza il portoghese, che adesso rischia davvero il posto Sta decisamente diventando l’uomo delle scelte impopolari, Paulo Fonseca. Il tecnico delha preso altre decisioni piuttosto controcorrente, anche nella gara di Champions League contro il Bruges, dopo averlo già fatto sabato in campionato contro l’Udinese. I fatti, però, gli stanno dando ragione, eccome. Qualche giorno fa, la scelta di rinunciare asia dall’inizio che a partita in corso, quindi quella di gestire l’inferiorità numerica con Pulisic arretrato a centrocampo. Ieri, contro i belgi, in Europa, in una gara da vincere a tutti i costi, poco dopo aver subito l’inopinato pareggio nonostante il vantaggio di essere 11 contro 10, Fonseca ha toltodal campo.