Mi preoccupa | Inzaghi pensa già alla Juve e lancia l’allarme dopo lo Young Boys

Simone Inzaghi esulta dopo Young Boys-Inter ma pensa già alla Juve: "C'è una problematica". Le dichiarazioni nel post partita dell'allenatore nerazzurro L'Inter si salva nel recupero sul campo dello Young Boys. Decide Marcus Thuram al termine di una gara sofferta, caratterizzata anche dal rigore sbagliato da Marko Arnautovic. Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport dopo Young Boys-Inter: le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro (screenshot) – Calciomercato.itNel post partita, a 'Sky Sport', Simone Inzaghi difende le sue scelte e l'attaccante austriaco: "C'è soddisfazione, coi cinque cambi il calcio è cambiato e siamo felici. Già a Roma avevo avuto buone risposte dai subentrati, oggi anche. Ci sono state difficoltà che sapevamo, ma la squadra ha avuto grande spirito e siamo molto felici della posizione in classifica e della quinta vittoria consecutiva".

Young Boys-Inter - insidie da superare per lanciarsi in alto - L’unica certezza è il centrocampo: alternative non ce ne sono. Ma, per quanto lo Young Boys abbia avuto un inizio di stagione difficile anche nel campionato svizzero, servirà un’Inter di livello. Fra le tante di una serata che dovrà essere resa semplice, ma che prima del fischio d’inizio semplice proprio non può esserlo. (Inter-news.it)

Young Boys, Magnin: “Meritavamo almeno un punto, campo sintetico? Per noi un vantaggio” - Allenatore dello Young Boys, Joel Magnin, ha analizzato in conferenza stampa la gara persa contro l'Inter, grazie al gol provvidenziale di Marcus Thuram. Alla stampa, il tecnico svizzero, oltre ad ... (derbyderbyderby.it)

Inter, turnover col brivido: alla fine contro lo Young Boys decidono i titolari - I rischi del turnover vengono fuori a Berna. L'Inter vince, con tanta fatica. Mantiene la porta inviolata con una prova nelle due fasi (quindi anche difensiva) meno solida di altre gare in cui il gol ... (ilgiorno.it)