Meta ricorre al Tar del Lazio contro la multa dell’Antitrust (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Meta, la holding che controlla popolari piattaforme digitali come Facebook, Instagram e WhatsApp, presenta ricorso al Tar del Lazio contro il recente provvedimento dell’Antitrust italiana. Lo scorso giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato multa Meta per 3,5 milioni di euro, accusando l’azienda di pratiche commerciali scorrette legate alla registrazione su Facebook e Instagram. L'articolo Meta ricorre al Tar del Lazio contro la multa dell’Antitrust proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), la holding chella popolari piattaforme digitali come Facebook, Instagram e WhatsApp, presenta ricorso al Tar delil recente provvedimentoitaliana. Lo scorso giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercatoper 3,5 milioni di euro, accusando l’azienda di pratiche commerciali scorrette legate alla registrazione su Facebook e Instagram. L'articoloal Tar dellaproviene da Ildenaro.it.

