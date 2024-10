Manovra, Schillaci: “Salute mentale tema centrale nell’agenda di Governo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La Salute mentale è un tema a cui teniamo molto, abbiamo istituito già dallo scorso anno un Tavolo di lavoro per avere delle proposte in questa direzione. Abbiamo aumentato il bonus psicologico rispetto a quanto era stato stanziato negli anni precedenti, e lo abbiamo anche allargato alla fascia di persone che ne possono Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Laè una cui teniamo molto, abbiamo istituito già dallo scorso anno un Tavolo di lavoro per avere delle proposte in questa direzione. Abbiamo aumentato il bonus psicologico rispetto a quanto era stato stanziato negli anni precedenti, e lo abbiamo anche allargato alla fascia di persone che ne possono

Manovra - Schillaci : "Salute mentale tema centrale nell'agenda di Governo" - Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "La salute mentale è un tema a cui teniamo molto, abbiamo istituito già dallo scorso anno un Tavolo di lavoro per avere delle proposte in questa direzione. Abbiamo aumentato il bonus psicologico rispetto a quanto ... (Liberoquotidiano.it)

